Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:BitlisAdilcevaz
Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender
TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Graciano, Lecat, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Selim Demir, Alperay Demirciler, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Yiğit Yıldız, Muhammed Aray, Burhan Zorluer)
Arkas Spor: Canham, Burutay Subaşı, Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin (Hoag, Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)
Setler: 21-25, 25-19, 20-25, 25-20, 12-15
Süre: 121 dakika (27, 24, 24, 27, 19)
BİTLİS
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