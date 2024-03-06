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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:06 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:27
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:BitlisAdilcevaz

        Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender

        TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Graciano, Lecat, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Selim Demir, Alperay Demirciler, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Yiğit Yıldız, Muhammed Aray, Burhan Zorluer)

        Arkas Spor: Canham, Burutay Subaşı, Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin (Hoag, Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)

        Setler: 21-25, 25-19, 20-25, 25-20, 12-15

        Süre: 121 dakika (27, 24, 24, 27, 19)

        BİTLİS

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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