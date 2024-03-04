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        İYİ Partili Zorlu: Biz kardeşlik hukuku projesiyiz

        BİTLİS'in Ahlat ilçesinde konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye'nin milli merkezi olduklarını belirterek "Biz kardeşlik hukuku projesiyiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 17:42 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:45
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        İYİ Partili Zorlu: Biz kardeşlik hukuku projesiyiz
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        BİTLİS'in Ahlat ilçesinde konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye'nin milli merkezi olduklarını belirterek "Biz kardeşlik hukuku projesiyiz. Ahlat o kadar önemli ki bizim için kuzeyden güneye, doğudan batıya şucu bucu demeden, şuralı buralı demeden, etnik ve mezhep ayrımı yapmadan ülkemizin her bir vatandaşını, ayırmadan kucaklamak sorumluluğu içerisindeyiz ve biz buna talibiz" dedi.

        Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban’ın AK Parti’den istifa ederek İYİ Parti’den belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu ve Hakan Şeref Olgun Bitlis'in Ahlat ilçesine gelerek incelemelerde bulundu. Zorlu, Ahlat Belediyesi önünde basın toplantısı düzenleyerek açıklama yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Ahlat’ın devlet imkanlarının nasıl hoyratça ve hukuksuzca kullanıldığının bir başka somut örneği olduğunu söyledi. Zorlu, açıklamasında Kayı boyuna 170 yıl burada ev sahipliği yapan Ahlat'ın yeniden 31 Mart günü İYİ Partili belediyesi olarak devam edecek olmasının kendilerine büyük bir heyecan verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        “Ahlat Belediyesi Sayın Mümtaz Çoban’ın idaresinde an itibarıyla İYİ Partimizin yönetimi altındadır. Bu durum gücünü ve dayanaklarını Türk tarihinden alan İYİ Partimiz için son derece büyük bir anlam taşımaktadır. Nitekim Selçuklu hükümdarı Çağrı Bey bu toprakları fethetmek istemiş, Türk yurdu yapmaya karar vermiştir. Sultan Alparslan karargahını bu topraklarda kurmuş ve Malazgirt Savaşı yani Anadolu'nun kapılarını açan bu zafer Ahlat'tan filizlenmiştir. Ve şehadete eren şehitlerimiz de Ahlat'ta defnedilmiş, bu topraklarda yer almaktadır. Ve İYİ Partimizin bir başka dayanağı, ambleminin içerisinde yer alan, Kayı boyuna 170 yıl burada ev sahipliği yapan Ahlat'ımızın yeniden 31 Mart günü burada İYİ Partili belediyesi olarak devam edecek olması bizi büyük bir heyecan içerisinde umutlandırmaktadır."

        Zorlu, devlet hükümet ayrımını hiçe sayan bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduklarını altını çizmek istediklerini belirterek, "Bakın devlet imkanlarının nasıl hoyratça ve hukuksuzca kullanıldığının bir başka somut örneğidir burası. Vatandaşlarımızın tehdit edildiği, bizlere verilen bilgiler arasında. Bunu da şuradan anlıyoruz. Bakın, Bitlis AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi Ahlat'a geldiğinde hangi sözleri söylemiş? Bizden gayrı kimsenin cumhurbaşkanı yok. Tek cumhurbaşkanı bizim partimizin genel başkanı, bürokrasi bizde, siz de ona göre karar verin, diyor. Değerli arkadaşlar, bu anlayış gerçekten ülkemizin son döneminde karşı karşıya olduğumuz vahametin, gidişatın resmen önemli bir somut örneğidir. Buradan seslenmek istiyoruz. Bu gidişat, bu hedef ve bu yönelim milletimize hiçbir şey kazandırmadığı gibi devletimize olan güveni daha da sarsacak yanlış ve hukuksuz bir politikadır." dedi.

        'PRANGAYI SÖKÜP ATACAK'

        Zorlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

        “Bu gelişmeleri de buradan Ahlat merkezinde olmak üzere tüm teşkilatlarımızla takip ettiğimizin bilinmesini istiyoruz. Ve bakın çünkü Türkiye'nin milli merkeziyiz. Biz kardeşlik hukuku projesiyiz. Ahlat o kadar önemli ki bizim için kuzeyden güneye, doğudan batıya şucu bucu demeden, şuralı buralı demeden, etnik ve mezhep ayrımı yapmadan ülkemizin her bir vatandaşını ayırmadan kucaklamak sorumluluğu içerisindeyiz ve biz buna talibiz. İYİ Parti inşallah birbirini ötekileştirmek isteyen, bu düşmanlaştırma politikasına, bu prangaya karşı durup inşallah bunu söküp atacaktır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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