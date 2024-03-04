Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerler için mevlit okutuldu

İlçe Müftülüğü tarafından İbadullah Camisinde düzenlenen programda, mevlit okutuldu, şehitler için dua edildi.

Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker için program düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu.

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