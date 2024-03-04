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        Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerler için mevlit okutuldu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:20
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        Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerler için mevlit okutuldu
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu.

        Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker için program düzenlendi.

        İlçe Müftülüğü tarafından İbadullah Camisinde düzenlenen programda, mevlit okutuldu, şehitler için dua edildi.

        Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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