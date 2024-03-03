Bitlis'in Karaca mezrasında sadece baba oğul yaşıyor

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Konalga köyüne bağlı Karaca mezrasında sadece baba oğul yaşıyor.

Karaca mezrasında 1971'de dünyaya gelen Hasan Seven, terör olayları nedeniyle 1985'te ailesiyle İstanbul'a göç etti.

O dönemde 13 hanenin bulunduğu mezradan genç yaşta İstanbul'a giden, hamallık ve taksicilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan Seven, 2007'de mezraya dönerek izinle yaptığı evde yaşamaya başladı.

Mezrada 2015'e kadar kalan ancak terör olayları nedeniyle yeniden İstanbul'a göç etmek zorunda kalan Seven, güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde huzur ve güven ortamın sağlanmasıyla tekrar mezraya döndü.

Mezrada yaptığı evde kalan Seven, ulaşımın güçlükle sağlandığı mezrada 2 ay önce yanına gelen 18 yaşındaki oğlu Musa Seven ile yaşamını sürdürüyor.

Evin işlerini yapan, yanından ayırmadığı keçisi "Kıle", kedisi "Minnoş" ile 2 horoz ve 4 tavuğunun bakımını aksatmayan Seven, mezrada bir daha terör olaylarının yaşanmaması için dua ediyor.

- "İnşallah o günkü sorunlar bir daha olmaz"

Seven, AA muhabirine, 1985'te terör olayları nedeniyle boşalttıkları mezrayı baba ocağı olduğu için çok özlediğini söyledi.

Bu nedenle İstanbul'dan döndüğünü dile getiren Seven, şunları kaydetti:

"2007'de tekrar köye döndük, ev yapmaya başladık. 2015 yılında terör olayları nedeniyle tekrar köyü boşaltmak zorunda kaldık. İstanbul'a gittik. Babamızın toprağı olduğu için burayı bir türlü bırakamıyoruz. Bunun için geri geldik ve artık köyümüzü boş bırakmamak şartıyla buraya yerleştik. Devletimizin yardımına ihtiyacımız var. Yolumuz kötü, yeni su hattı ve hayvanlarımızı Siser Dağı'nın eteklerine götürmek için köprü ihtiyacımız var. Artık köye yerleşeceğiz. İstanbul'da geçim zorlaştı. Yolumuz ve köprümüz olursa diğer ailelerimiz de gelecek."

Eşi ve 4 çocuğunun İstanbul'da yaşadığını, mezrada çiftçilik, hayvancılık ve arıcılık yapacağını ifade eden Seven, "Babamızdan kalan topraklarımızın tapuları var. Mezraya yerleşmek için izin aldık. Geçen yılın haziran ayından beri buradayım. Allah'ın izniyle daima burada olacağım ve artık köyden çıkmayacağım. Köy yaşamı çok güzel. Allah izin verirse hayvan sayısını da artıracağım. İşe bir keçi, 4 tavuk, 2 horoz, bir kedi ile başladık. İnşallah devamı gelir. Burada doğup büyüdüm. 1985'te terör olayları nedeniyle İstanbul'a gittik. İnşallah o günkü sorunlar bir daha olmaz." diye konuştu.

İki ay önce babasının yanına gelen Musa Seven ise temiz havaya ve suya sahip mezrada tarım ve hayvancılık yapacağını ve artık İstanbul'a gitmeyeceğini dile getirdi.