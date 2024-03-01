Güroymak'ta ramazan ayı öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Bilgi Evi konferans salonunda yapılan toplantıda irşat hizmetleri ve camilerde alınması gereken tedbirler görüşüldü.

İlçe Müftülüğü tarafından ilçe ve köylerde görev yapan din görevlileriyle toplantı gerçekleştirildi.

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