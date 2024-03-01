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        Güroymak'ta ramazan ayı öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde ramazan ayı öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:13 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:25
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        Güroymak'ta ramazan ayı öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde ramazan ayı öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

        İlçe Müftülüğü tarafından ilçe ve köylerde görev yapan din görevlileriyle toplantı gerçekleştirildi.

        Bilgi Evi konferans salonunda yapılan toplantıda irşat hizmetleri ve camilerde alınması gereken tedbirler görüşüldü.

        Toplantıya Müftü Murat Demir ve Din Hizmetleri Uzmanı Mehmet Çelik katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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