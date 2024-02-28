VEDAŞ test aracıyla enerji hatlarındaki arızalara müdahale ediyor

Enerji hatlarının artık yer altına alındığını anlatan Kayalı, "Yeraltı kablolarıyla abonelerimize enerji taşımaktayız. Yeni teknolojileri kullanarak abonelerimize hizmet vermekteyiz. Bu teknoloji sayesinde 15-20 dakikada kablo tespiti yapılıyor. Yaklaşık 30 dakikada arızayı giderip abonelerimize enerjiyi veriyoruz. Bu araçla arızayı noktasal olarak tespit edip kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz." diye konuştu.

Röle ve kablo teknisyeni Semih Kayalı, gazetecilere, test aracından önce arızaları tespit etmek için kazı çalışması yaptıklarını söyledi.

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü, satın aldığı kablo test aracıyla arızalara daha hızlı müdahale ediyor.

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