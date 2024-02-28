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        VEDAŞ test aracıyla enerji hatlarındaki arızalara müdahale ediyor

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü, satın aldığı kablo test aracıyla arızalara daha hızlı müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:38 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:14
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        VEDAŞ test aracıyla enerji hatlarındaki arızalara müdahale ediyor
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        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü, satın aldığı kablo test aracıyla arızalara daha hızlı müdahale ediyor.

        Röle ve kablo teknisyeni Semih Kayalı, gazetecilere, test aracından önce arızaları tespit etmek için kazı çalışması yaptıklarını söyledi.

        Enerji hatlarının artık yer altına alındığını anlatan Kayalı, "Yeraltı kablolarıyla abonelerimize enerji taşımaktayız. Yeni teknolojileri kullanarak abonelerimize hizmet vermekteyiz. Bu teknoloji sayesinde 15-20 dakikada kablo tespiti yapılıyor. Yaklaşık 30 dakikada arızayı giderip abonelerimize enerjiyi veriyoruz. Bu araçla arızayı noktasal olarak tespit edip kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz." diye konuştu.

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        Galeri

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