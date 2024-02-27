Bitlis'te, otomobilde 11 kilo skunk ele geçirildi

BİTLİS'te durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 11 kilo 450 gram skunk bulundu.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hizan ilçesi girişinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Uyuşturucu arama köpeğinin de katıldığı aramada, bidonların içerisine gizlenmiş 11 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.