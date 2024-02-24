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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:50 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:26
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:BitlisAdilcevaz

        Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender

        TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Geraldo, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya, (Alperay Demirciler, Muhammed Aray, Selim Demir, Lecat, Kaan Bülbül, Burhan Zorluer)

        Galatasaray HDI Sigorta: Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Oguzhan Karasu, (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı, Osman Çağatay Durmaz)

        Setler: 16-25, 25-23, 22-25, 20-25

        Süre: 121 dakika (23, 33, 31, 34)

        BİTLİS

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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