Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:BitlisAdilcevaz
Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender
TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Geraldo, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya, (Alperay Demirciler, Muhammed Aray, Selim Demir, Lecat, Kaan Bülbül, Burhan Zorluer)
Galatasaray HDI Sigorta: Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Oguzhan Karasu, (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı, Osman Çağatay Durmaz)
Setler: 16-25, 25-23, 22-25, 20-25
Süre: 121 dakika (23, 33, 31, 34)
BİTLİS
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