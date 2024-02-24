Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi

Bu kapsamda, il merkezi kırsalında 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1100 fişek, 50 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği şarjörü ve mayon kutusu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

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