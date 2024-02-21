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        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, Adilcevaz'da öğrencilerle buluştu

        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:39 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:51
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        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, Adilcevaz'da öğrencilerle buluştu
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        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Toplantı salonunda öğrencilerle sohbet eden, taleplerini dinleyen Elmastaş, öğrencilerin üniversite yıllarını en verimli şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

        Elmastaş, "Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, öğrenci kulüpleri ve sosyal aktiviteler de üniversite yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Geniş perspektifli düşünmenizi, farklı alanlarda yeteneklerinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Sebahattin Koç da Elmastaş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Elmastaş'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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