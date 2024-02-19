Bitlis'te otomobil, menfeze düştü; 3 yaralı

BİTLİS'teinşaat alanındaki menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Tatvan ilçe merkezinde meydana geldi. 34 GLS 48 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kavşak için yapılan inşaat alanındaki menfeze düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan 3 yaralı, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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