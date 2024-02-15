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        Hizan'da okul müdürleri toplantısı düzenlendi

        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında, okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:41 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:45
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        Hizan'da okul müdürleri toplantısı düzenlendi
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        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında, okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Hizan Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, şube ve okul müdürleri katıldı.

        Kaymakam Özçelik, toplantıda, ilçenin genel durumu, öğretmen ve öğrenci sayıları ile derslik başına düşen öğrenci sayıları hakkında bilgi aldı.

        Bu tür toplantıların yıl içinde devam edeceğini ifade eden Özçelik, okul müdürlerinden eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projelere ağırlık vermelerini istedi.

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