Hizan'da okul müdürleri toplantısı düzenlendi

Bu tür toplantıların yıl içinde devam edeceğini ifade eden Özçelik, okul müdürlerinden eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projelere ağırlık vermelerini istedi.

Kaymakam Özçelik, toplantıda, ilçenin genel durumu, öğretmen ve öğrenci sayıları ile derslik başına düşen öğrenci sayıları hakkında bilgi aldı.

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