Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi

Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitlis-Baykan kara yolunun 53. kilometresinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

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