Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi
Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.
Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.
Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitlis-Baykan kara yolunun 53. kilometresinde heyelan meydana geldiği belirtildi.
Yenice Jandarma Karakol Komutanlığının yakınlarında ayrılan kayalık bölgenin tehlike oluşturduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Trafik önlemlerinin alındığı yolda, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle genişletme çalışması başlatılmıştır. Gün içinde çalışmalar tamamlanarak yol çift yönlü ulaşıma açılacaktır."
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