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        Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi

        Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:18
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        Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi
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        Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.

        Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitlis-Baykan kara yolunun 53. kilometresinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

        Yenice Jandarma Karakol Komutanlığının yakınlarında ayrılan kayalık bölgenin tehlike oluşturduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Trafik önlemlerinin alındığı yolda, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle genişletme çalışması başlatılmıştır. Gün içinde çalışmalar tamamlanarak yol çift yönlü ulaşıma açılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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