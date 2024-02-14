Hizan'da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

Özçelik, daha sonra görevlerine yeni başlayan İlçe Müftüsü Nihat Şahin ve İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İkbal Bayguş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan toplantıda, terör, uyuşturucu, organize suç örgütleriyle mücadele, seçim güvenliği, aranan kişilerin yakalanması, trafik güvenliği ve genel asayiş olayları değerlendirildi.

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