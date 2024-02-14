Hizan'da "emniyet kemeri kullanımı" değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıda, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şehirlerarası yolcu otobüslerinde yolcuların emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların takip edilmesi, terminallerde ve güzergahlarda yapılacak denetimlerde emniyet kemeri takmanın önemi ve yasal zorunluluk olduğu konusunda bilgilendirilme yapılması, firmaların yolculara emniyet kemeri konusunda bilgi verilmesi konuları değerlendirildi.

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