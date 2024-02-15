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        Tatvan'da kadınlar ADEM kurslarında okuma yazma öğreniyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadınlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kurslarda okuma yazma öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 09:51 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:51
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        Tatvan'da kadınlar ADEM kurslarında okuma yazma öğreniyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadınlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kurslarda okuma yazma öğreniyor.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "Okuryazarlık Seferberliği” kapsamında açılan kurslara katılan kadınlar, belge aldıktan sonra üst kademelere geçerek eğitimlerini sürdürebiliyor.

        Eğitmenlerden Büşra Çiçek, gazetecilere, yoğun talepten dolayı geçen yıldan bu yana okuma yazma kursu verdiklerini söyledi.

        Bu dönemde birinci ve ikinci kademe ile yoğunlaştırılmış eğitim verdiklerini ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

        "Kurslara genelde 30 ile 65 yaş aralığındaki ev hanımları geliyor. Okur yazarlığı olmayanlar kendilerini geliştirmek için kurumumuza başvuru yapıyorlar. Biz de onların okur yazar olmalarını sağlıyoruz. Kurslara katıldıktan sonra resmi kurumlarda ve sosyal alanlarda kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini söylüyorlar. Hastaneden randevu alabildiklerini, beyaz eşyalarını ve akıllı telefonlarını daha rahat kullanabildiklerini belirtiyorlar."

        Kursiyerlerden Rukiye Sağır, "Kursa servisle gelip gidiyoruz. Çok güzel eğitimler alıyoruz. Kurum çalışanları ve öğretmenler çok ilgili. Verilen destek ve imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

        Meliha Timurtaş ise "Kurs için Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurunca hemen sınıfa dahil edildim. Telefon numaramı bilmiyordum, kimlik numaramı bilmiyordum, okuma ve yazmam hiç yoktu. Sağ olsunlar burada hepsini öğrendim. Buradaki hocalarımız çok ilgili, yeni arkadaşlıklar da edindik. Memnunum, teşekkür ederim." diye konuştu.

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