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        Bitlis'te inşaat alanına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde kavşak çalışmasının yapıldığı yolda, inşaat alanına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 09:18 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:18
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        Bitlis'te inşaat alanına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde kavşak çalışmasının yapıldığı yolda, inşaat alanına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Tatvan kara yolu yolunda sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 GLS 48 plakalı otomobil, kavşak çalışmasının yapıldığı yolda trafiğe kapalı şeride girerek 4 metre yükseklikten inşaat alanına düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 3 yaralı, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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