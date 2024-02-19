Bitlis'te inşaat alanına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Tatvan kara yolu yolunda sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 GLS 48 plakalı otomobil, kavşak çalışmasının yapıldığı yolda trafiğe kapalı şeride girerek 4 metre yükseklikten inşaat alanına düştü.

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