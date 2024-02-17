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        Bitlis'te 'tefeci' operasyonu: 48 gözaltı

        BİTLİS merkez ve 6 ilçesinde tefecilik yapanlara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.  Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçunu işleyerek birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilen 53 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak, Hizan, Mutki, Ahlat ve Adilcevaz ilçesinde belirlenen 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 1 tabanca, çek, senet ve çeşitli dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki sorguları devam ederken, ayrıca, 5 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 23:27 Güncelleme: 17.02.2024 - 23:27
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        Bitlis'te 'tefeci' operasyonu: 48 gözaltı
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        BİTLİS merkez ve 6 ilçesinde tefecilik yapanlara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.  Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçunu işleyerek birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilen 53 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak, Hizan, Mutki, Ahlat ve Adilcevaz ilçesinde belirlenen 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 1 tabanca, çek, senet ve çeşitli dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki sorguları devam ederken, ayrıca, 5 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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