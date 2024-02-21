Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlisli usta doğal taşları tespihe dönüştürüyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde tespih ustası Veysel Balakan, doğal taşları tespihe dönüştürerek satışa sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:17 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlisli usta doğal taşları tespihe dönüştürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde tespih ustası Veysel Balakan, doğal taşları tespihe dönüştürerek satışa sunuyor.

        İlçe merkezinde kurduğu atölyede 8 yıldır mesleğini sürdüren Balakan, müşterinin isteğine göre tespih üretiyor.

        El yapımı tespihlerin ilgi gördüğünü belirten Balakan, fiyatların taşın özelliği ve boyutuna göre değiştiğini ifade etti.

        Koleksiyonerlerden de sipariş aldığını dile getiren Balakan, şöyle konuştu:

        "Koleksiyoncular el işlemesiyle yapılan tespihlere ilgi gösteriyor. Üretimleri doğal taşlardan yapıyoruz ve bundan dolayı talep oluyor. Özellikle kehribar çeşitleri üzerine çalışmalar yapıyoruz. Osmanlı döneminden kalma eski kehribarlarımız var. Müşterinin isteğine göre işleme ve üretimler yapıyoruz. Buradaki üretim 7-8 aşamadan geçiyor ve yaklaşık 10 günde istenilen tespihi hazırlamış oluyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Bitlis'in toprak damlarında köylülerin kar mesaisi
        Bitlis'in toprak damlarında köylülerin kar mesaisi
        Ahlat'taki çiftçiler IPARD hibe destekleri hakkında bilgilendirildi
        Ahlat'taki çiftçiler IPARD hibe destekleri hakkında bilgilendirildi
        Bitlis'te ağaç direkte mahsur kalan kediyi VEDAŞ ekipleri kurtardı
        Bitlis'te ağaç direkte mahsur kalan kediyi VEDAŞ ekipleri kurtardı
        Bitlis'te otomobil, menfeze düştü; 3 yaralı
        Bitlis'te otomobil, menfeze düştü; 3 yaralı
        Bitlis'te inşaat alanına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bitlis'te inşaat alanına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        BİTLİS 'tefeci' operasyonu: 48 gözaltı
        BİTLİS 'tefeci' operasyonu: 48 gözaltı