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        Bitlis'in toprak damlarında köylülerin kar mesaisi

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı köylerde yaşayanlar, evlerinin damındaki kar birikintilerini imece usulü temizliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:19 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:19
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        Bitlis'in toprak damlarında köylülerin kar mesaisi
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı köylerde yaşayanlar, evlerinin damındaki kar birikintilerini imece usulü temizliyor.

        Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Bitlis'te, kış mevsimi kırsal bölgelerde daha çetin geçiyor. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı köylerde zor şartlarda yaşayanlar, birbirlerine yardımcı olarak güçlüklerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

        Hizan ilçesine 54 kilometre mesafedeki 2109 rakımlı Yukarıayvacık köyü sakinlerinin de taş evlerin toprakla kaplı damlarında biriken karı temizleme mesaisi devam ediyor.

        Damlarda 80 santimetreyi bulan kar kütlesini küreklerle kalıplar halinde kesip atan köylüler, kış boyunca birçok kez bu işlemi yaparak hem damların çökmesini hem de tavandan su akmasını önlüyor.

        Yukarıayvacık Köyü Muhtarı Orhan Gögercin, AA muhabirine, köye çok fazla kar yağdığını, bu nedenle uzun süre karla mücadele ettiklerini söyledi.

        Köylülerin birbirlerine yardım ederek damları temizlediğini belirten Gögercin, gençlerin 71 yaşındaki Mehmet Gögercin'in evinin damını temizlediğini dile getirdi.

        Gögercin, "Şu an damda 70-80 santimetre kar var. Arkadaşlarla damdaki karı temizledik. Rakımı yüksek olduğu için köyümüze çok fazla kar yağıyor. 4-5 ay kar örtüsü yerde kalıyor. Bu sürede zorluk yaşıyoruz." dedi.

        Nurullah Sönmez, kar yağışından dolayı uzun süre damları temizleyemediklerini vurgulayarak, "Yardımlaşarak bu işi yapıyoruz. Şu anda damda 70 santimetrenin üzerinde kar var. 2-3 saatimiz kar atmakla geçiyor. Birbirimize yardım ederek bu zorluğun üstesinden geliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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