Bitlis'te ağaç direkte mahsur kalan kediyi VEDAŞ ekipleri kurtardı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.
VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Tatvan'a bağlı Adabağ köyündeki arızayı gidermeye giden ekip, dönüş yolunda çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi fark etti.
Kedinin zarar görmemesi için akımı kesen VEDAŞ personeli Hüseyin Başaran, ardından sepetli vinçle direğe çıkarak kediyi mahsur kaldığı yerden indirdi.
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