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        Bitlis'te ağaç direkte mahsur kalan kediyi VEDAŞ ekipleri kurtardı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:43 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:43
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        Bitlis'te ağaç direkte mahsur kalan kediyi VEDAŞ ekipleri kurtardı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.

        VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Tatvan'a bağlı Adabağ köyündeki arızayı gidermeye giden ekip, dönüş yolunda çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi fark etti.

        Kedinin zarar görmemesi için akımı kesen VEDAŞ personeli Hüseyin Başaran, ardından sepetli vinçle direğe çıkarak kediyi mahsur kaldığı yerden indirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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