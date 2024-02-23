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        Bitlis Eren Üniversitesinde "Turizm İhtisaslaşma Koordinatörlüğü İstişare Toplantısı" yapıldı

        Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) "Turizm İhtisaslaşma Koordinatörlüğü İstişare Toplantısı" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:01
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        Bitlis Eren Üniversitesinde "Turizm İhtisaslaşma Koordinatörlüğü İstişare Toplantısı" yapıldı
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        Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) "Turizm İhtisaslaşma Koordinatörlüğü İstişare Toplantısı" yapıldı

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, urizmin bölgesel kalkınmada kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

        Üniversitenin turizm alanındaki faaliyetlerinin bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sunacağını belirten Elmastaş, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak bölgenin turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmak istediklerini ifade etti.

        Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Köksal, Nemrut Jeoparkı Koordinatörü Doç. Dr. Kesran Akın, Turizm İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Adıgüzel ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zakir Sarıkaya katıldı.

        Rektör Elmastaş, daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda güvenlik personelleriyle bir araya geldi.

        Toplantıda, güvenlik personelin karşılaştığı güçlükler ve çözüm yolları, alınması gereken yeni önlemler konuşuldu.

        Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman ve Koruma ve Güvenlik Müdürü Ayetullah Sayar katıldı.

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