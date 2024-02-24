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        Bitlis'te terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

        BİTLİS kırsalında, terör örgütü PKK mensupları tarafından araziye gizlenmiş silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Bitlis kırsalında 20 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş halde, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1100 adet 7,62x54 mm çapında fişek, 50 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, PKMS mayon kutusu ele geçirildi. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerin Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alındığı belirtilerek, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 24.02.2024 - 14:25
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        Bitlis'te terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi
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        BİTLİS kırsalında, terör örgütü PKK mensupları tarafından araziye gizlenmiş silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Bitlis kırsalında 20 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş halde, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1100 adet 7,62x54 mm çapında fişek, 50 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, PKMS mayon kutusu ele geçirildi. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerin Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alındığı belirtilerek, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" açıklaması yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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