Bitlis'te "Bir İmparatorluğun Mutfak Hikayeleri" konulu konferans düzenlendi

Bitlis'te ünlü şef Yunus Emre Akkor'un katılımıyla "Bir İmparatorluğun Mutfak Hikayeleri" konulu konferans düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, mutfak kültürünün bir toplumun yiyecek ve içecek çeşitliliğini, hazırlama yöntemlerini ve yeme içme geleneğini yansıtan bir yapı olduğunu söyledi.

Türk Mutfağı'nın, Orta Asya'nın göçebe kültüründen beslendiğini, çeşitli dönemlerde farklı kültürlerin etkisiyle zenginleştiğini belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Modernleşme ve hazır yemek kültürünün etkisiyle, geleneksel lezzetler unutulma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Son yıllarda geleneksel mutfağa olan ilginin artmasıyla eski lezzetlere olan talep de yeniden yükselmektedir. Osmanlı Mutfağı ve yöresel yiyecekler, bu artan ilginin bir göstergesi olarak yeniden popülerlik kazanmaktadır. Bu noktada, geleneksel Türk mutfak kültürünün uluslararası alanda daha etkili bir şekilde tanıtılması ve korunması büyük önem taşımaktadır."

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise bölgenin turizm potansiyelini ve yemek kültürünü tanıtmak için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Turizm için önemli bir alan olan gastronomiye büyük önem verdiklerini bildiren Elmastaş, "Osmanlı mutfak kültüründen başlayarak Bitlis'in zengin mutfak kültürünü keşfetmek ve tanıtmak istiyoruz. Üniversite olarak, bölgenin bu eşsiz gastronomi mirasını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı ve böylece turizm alanında sürdürülebilir bir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz." dedi.

Elmastaş, "Bir İmparatorluğun Mutfak Hikayeleri" konulu konferansın bu anlamda önemli bir program olduğunu aktardı.

- "Osmanlı ve Selçuklu mutfağı sağlıklı bir mutfak"

Ünlü şef Akkor ise yaptığı sunumda yemeğin Türk kültüründe önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

Türk ve Osmanlı mutfağı ile ilgili bilgileri dışarıda anlatmanın dünyanın en zor işi olduğunu ifade eden Akkor, şunları kaydetti:

"Farkındalığımızı elimizden geldiğince dillendirirsek dünya üzerindeki yerimizi daha sağlama alırız. Doğasıyla, kültürüyle, mutfağıyla farklı bir coğrafyadasınız. Dolayısıyla bu coğrafya kimin elindeyse dünyadaki mutfak kültürüne de o sahiptir. Osmanlı ve Selçuklu mutfağının dünya mutfağından farkı nedir diye sorarsanız birinci sırada sağlıklı bir mutfak olduğunu söyleyebilirim."

Konferansa Vali Karaömeroğlu'nun eşi Filiz Karaömeroğlu, Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, kurum amirleri, Bitlis Eren Üniversitesi gastronomi bölümü öğrencileri ve davetliler katıldı.