Bitlisivil polis, yolcu olarak bindiği otobüste trafik denetimi yaptı

Bitlis'te görevli polis ekipleri, şehirler arası otobüslerde yolcu gibi seyahat ederek denetim yapıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının yol güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri kapsamında Diyarbakır-Van seferini yapan otobüse "yolcu" olarak binen sivil trafik polisi, sürücünün kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Trafik polisi, yaklaşık 200 kilometrelik seyahat süresince şoförün trafik kurallarına uygun hareket edip etmediğini denetledi.

Kentin çıkışında kendisini yolculara tanıtan trafik polisi, otobüse denetim için bindiğini belirterek güvenli trafikle ilgili bilgi verdi.

Otobüs şoförü Uğur Demir, seyahat süresince kural ihlali yapmadığını belirterek, "Bu tür uygulamalar önemli. Meslektaşlarımızın duyarlılığı ve yolcuların güvenliği için gerekli. Kontroller oldukça insanlar daha dikkatli oluyor, bu da güvenli yolculuk etmelerini sağlıyor." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da Merkez İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince yol güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere "yolcu" olarak binen sivil trafik polislerinin sürücülerin kurallara uyup uymadığını gözlemlediği belirtildi.