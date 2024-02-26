Bitlis'te Kadın Yaşam Merkezi açıldı

Bitlis Belediyesince yaptırılan Kadın Yaşam Merkezi törenle hizmete açıldı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki merkezin açılışına katılan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşları belediyenin hizmetleriyle buluşturma çabası içinde olduklarını söyledi.

Kadınların birbiriyle görüşüp güzel vakit geçirebilecekleri bir merkezi hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tanğlay, "Merkezin açılışına yoğun ilgi oldu. Burada spor salonumuz, cep sinemamız, çocuk oyun alanlarımız, kurslarımız ve kafemiz var. Halkımıza ücretsiz hizmet verecek. Bu tür merkezlerin sayısını artıracağız. Projeyi birçok mahallede hayata geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Spor eğitmeni Aysun Kurtkan ise merkeze yaklaşık 800 kadının kayıt yaptırdığını ifade etti.

Kurtkan, "Merkezimiz haftanın 6 günü açık olacak. Çalışanlar kadınlar için de 17.00-21.00 saatleri arası hizmet vereceğiz. Kadınlarımıza destek olamaya devam edeceğiz." dedi.