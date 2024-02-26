Hizan Kaymakamı Özçelik, esnafı ziyaret etti
Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçedeki esnafı ziyaret etti.
Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçedeki esnafı ziyaret etti.
İlçe merkezindeki iş yerlerini gezerek esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Özçelik, her zaman halkın yanında olduklarını söyledi.
Amaçlarının vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak olduğunu belirten Özçelik, "Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır." dedi.
Özçelik, daha sonra Deniz ailesinin taziyesine katıldı, başsağlığı dileğinde bulundu.
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