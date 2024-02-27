Şef Yunus Emre Akkor, Bitlis'te üniversite öğrencileriyle yemek yaptı

Şef Yunus Emre Akkor, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Aşçılık ve Gastronomi Bölümü öğrencileri ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun mutfağında yemek yaptı.

Bitlis Valiliğinin daveti üzerine kente gelen Akkor, Osmanlı mutfağı konusunda bilgiler verdiği Aşçılık ve Gastronomi Bölümü öğrencileriyle "Sarmısaklı pilav" yaparak davetlilere ikram etti.

Akkor, öğrencilere mutfak kültürü ve yemekler hakkında bilmedikleri şeyleri öğretmeye çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerle mutfağa girerek yemek yapmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Akkor, "Kültürün devamlılığını sağlamak asli görevimiz. Modern yemekler içinde bazen kendimizi kaybetsek de kültürümüzü bilmeden bir şeyi yorumlamak çok zor. Dolayısıyla genç kardeşlerimize önce kültürlerini doğru öğrenmeleri gerektiğini, o kültürün ne kadar önemli olduğunu, Anadolu'nun dünyanın en büyük, bereketli ve tarihi zenginliği bakımından dünyanın yegane toprak parçası olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Hep birlikte geçmişten gelen lezzetleri üniversitenin mutfağında yapıyoruz." diye konuştu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Bitlis'in kadim bir geçmişe ve mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Akkor'un katılımıyla üniversitede güzel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini dile getiren Elmastaş, "Türkiye'nin ünlü şeflerinden Yunus Emre Akkor, burada öğrencilere bilgiler veriyor. Bu programla Bitlis'in gastronomisine mutfağına dikkat çekmek istedik. Özellikle turizm alanında ihtisas üniversitesi olduğumuz için bu tür etkinlikleri yoğunlaştıracağız." dedi.

Programa, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kurum amirleri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.