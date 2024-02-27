Hizan Kaymakamı Özçelik, Kız Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

Özellikle kız çocukların okutulması konusuna ağırlık verdiklerini belirten Özçelik, "İlçemizdeki eğitim kalitesini yükseltmek için her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

Okul müdürü Ayhan Ekinci'den bilgi alan yemekhanede incelemelerde bulunan Özçelik, daha sonra öğrencilerle yemek yedi.

İlçedeki Kız Anadolu Lisesini ziyaret eden Özçelik, derslikleri dolaştı, sohbet ettiği öğrencilerin taleplerini dinledi.

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