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        Hizan Kaymakamı Özçelik, Kız Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kız Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:29 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:29
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        Hizan Kaymakamı Özçelik, Kız Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti
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        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kız Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        İlçedeki Kız Anadolu Lisesini ziyaret eden Özçelik, derslikleri dolaştı, sohbet ettiği öğrencilerin taleplerini dinledi.

        Okul müdürü Ayhan Ekinci'den bilgi alan yemekhanede incelemelerde bulunan Özçelik, daha sonra öğrencilerle yemek yedi.

        Özellikle kız çocukların okutulması konusuna ağırlık verdiklerini belirten Özçelik, "İlçemizdeki eğitim kalitesini yükseltmek için her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Öğretmenlerle değerlendirme toplantısı yapan Özçelik, ilçedeki başarıyı artırmaları için el birliğiyle çalışmaları gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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