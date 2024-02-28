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        BİTSİAD Başkanı Demirkanoğlu Rektör Elmastaş'ı ziyaret etti

        Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (BİTSİAD) Başkanlığına yeniden seçilen İrfan Demirkanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:26
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        BİTSİAD Başkanı Demirkanoğlu Rektör Elmastaş'ı ziyaret etti
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        Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (BİTSİAD) Başkanlığına yeniden seçilen İrfan Demirkanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, kentte tekstil sektöründeki gelişmeler, iş dünyasının beklentileri ve üniversitenin katkıları gibi konular ele alındı.

        Rektör Elmastaş, iş dünyası ile üniversite arasında güçlü bir işbirliği oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

        Kentte ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Demirkanoğlu ise "İki taraf arasındaki bu etkileşim, iş dünyası ve akademisyenler arasındaki diyalogun güçlendirilmesine yönelik atılmış olumlu bir adımdır." diye konuştu.

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