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        Hizan Kaymakamı Özçelik, köyleri ziyaret etti

        Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 18:40 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:40
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        Hizan Kaymakamı Özçelik, köyleri ziyaret etti
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        Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaymakam Özçelik, Kalkanlı, Nurs, Ortaca ve Soğuksu köylerini ziyaret etti.

        Muhtarlar, öğretmenler ve köylülerle bir araya gelen Özçelik, köylerin sorunları ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

        Özçelik, köylerin sorunlarına çözüm üretmek için ziyaretlere devam ettiklerini söyledi.

        Amaçlarının vatandaşların huzurlu ortamda yaşamlarını sürdürmeleri olduğunu belirten Özçelik, "Sorunlarınızı çözmek, yaşam standartlarını mümkün olan en iyi seviyeye getirmek için burdayız. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Bugün de sizlerle bir araya gelerek hasbihal ettik, sorun ve taleplerinizi dinledik. Bizleri bugün en güzel şekilde karşılayıp misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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