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        Bitlis Defterdarı Öztürk Ahlatlı baston ustalarını ziyaret etti

        Bitlis Defterdarı Muhlis Öztürk, "Vergi Haftası" dolayısıyla Ahlat ilçesindeki baston ustalarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:42 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:42
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        Bitlis Defterdarı Öztürk Ahlatlı baston ustalarını ziyaret etti
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        Bitlis Defterdarı Muhlis Öztürk, "Vergi Haftası" dolayısıyla Ahlat ilçesindeki baston ustalarını ziyaret etti.

        Ahlat'ta kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının üretim atölyelerini dolaşan Öztürk, çalışmalar hakkında iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.

        El sanatkarları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Öztürk'e teşekkür etti.

        Öztürk'e Defterdarlık Gelir Müdürü Ayetullah Gencer, Bitlis Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Karapınar, Bitlis Muhasebe Müdürü İsmail Karabulut ve Ahlat Mal Müdürü İkram Günay eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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