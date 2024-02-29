Bitlis Defterdarı Öztürk Ahlatlı baston ustalarını ziyaret etti

Öztürk'e Defterdarlık Gelir Müdürü Ayetullah Gencer, Bitlis Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Karapınar, Bitlis Muhasebe Müdürü İsmail Karabulut ve Ahlat Mal Müdürü İkram Günay eşlik etti.

El sanatkarları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Öztürk'e teşekkür etti.

Bitlis Defterdarı Muhlis Öztürk, "Vergi Haftası" dolayısıyla Ahlat ilçesindeki baston ustalarını ziyaret etti.

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