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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:20
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:BitlisAdilcevaz

        Hakemler: Ramazan Çevik, Furkan Salduz

        Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Ter Maat, Vicentin, Bedirhan Bülbül, Oğulcan Yatgın, Tuinstra (Abdulsamet Yalçın)

        TÜRŞAD: Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya, Hetman (Alperay Demirciler, Selim Demir, Kaan Bülbül, Rahmi Çağlar Aksoy, Yiğit Yıldız, Lecat, Muhammed Aray, Burhan Zorluer)

        Setler: 25-18, 25-18, 25-23

        Süre: 84 dakika (28, 26, 30)

        BİTLİS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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