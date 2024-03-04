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        Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ökmen, uğrağı saldırı sonucu yaralandı

        Bitlis'in Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınlarının saldırısı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:14 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:42
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        Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ökmen, uğrağı saldırı sonucu yaralandı
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        Bitlis'in Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınlarının saldırısı sonucu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, PTT Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınları tarafından durduruldu.

        Burada Ökmen ile yakınları arasında çıkan tartışma, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı saldırıya dönüştü.

        Saldırı sırasında aldığı darbelerle yaralanarak ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bölgede inceleme yapan güvenlik güçleri, hastane çevresinde de önlem aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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