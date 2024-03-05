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        Nemrut'ta ayılar, kış uykusundan uyandı

        BİTLİS'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ayılar, kış uykularından uyandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:36 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:40
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        Nemrut'ta ayılar, kış uykusundan uyandı
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ayılar, kış uykularından uyandı. Ayılar, bölgeye giden bir grup doğasever tarafından görüntülendi.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ve son zamanlarda insanlar tarafından beslenmeleri ile gündeme gelen ayılar, bölgede kalkmayan kar örtüsüne rağmen görünmeye başlandı. Sahip olduğu doğal güzellikler, sıcak ve soğuk göller, buz mağarası, buhar bacaları, florası, kuş ve biyolojik türleri ile de birçok canlıya ev sahipliği yapan Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kış uykusundan uyanan ayılar, bu kez de bölgeye giden doğaseverler tarafından görüntülendi.

        'İÇİ DOĞRU GİDEREK GÖZDEN KAYBOLDU'

        Doğaseverlerden Cihan Önen, ayıların kış uykusundan erken uyandığını belirterek, "Zaman zaman Nemrut Kalderası'nın dışındaki köylere inen ayıların yiyecek aradıklarını gördük. Karlı dağda yürüyüş yaparken köylerden kalderaya dönen ayılarla karşılaştık. Ayılar, bizlere 150 metre kadar yaklaştı. Ayıların aç olduğunu düşündük. Ancak ayıların bir süre sonra bizlerden uzaklaştığını gördük. Bir süre sonra da ayılar, Nemrut Kalderası'nın içine doğru giderek gözden kayboldu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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