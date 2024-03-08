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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:20
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaömeroğlu, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadınların öneminin vurgulandığı özel bir gün olduğunu belirtti.

        Toplumun her alanında önemli roller üstlenen kadınların fedakarca çalışarak başarılar elde ettiğini kaydeden Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Türk kadınının toplumsal hayatta daha etkin olması için önemli adımlar atılmıştır. Bu kazanımlar, kadınların eğitim, iş dünyası, siyaset ve diğer alanlardaki başarılarıyla taçlandırılmıştır. Kadınların ekonomik özgürlüğe kavuşması ve iş gücüne katılımının artması için engellerin kaldırılması, kadın girişimcilerin teşvik edilmesi önemlidir. Kadınların toplumun her alanında daha fazla yer alabilmesi toplumun temel ve ortak sorumluluğudur. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın her türlüsüne karşı durmak, adalet ve eşitlik için mücadele etmek, herkesin görevidir. Kadınların haklarına saygı göstermek, toplumsal değerlerimizin ve insanlık onurunun gereğidir."

        Karaömeroğlu, "Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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