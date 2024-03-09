Bitlis'te husumetli olduğu ailenin evini basan zanlı 3 kişiyi öldürdü
Bitlis'in Mutki ilçesinde "kız kaçırma meselesi" nedeniyle aralarında husumet bulunan ailenin evini silahla basan şüpheli, 3 kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı.
Bitlis'in Mutki ilçesinde "kız kaçırma meselesi" nedeniyle aralarında husumet bulunan ailenin evini silahla basan şüpheli, 3 kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı.
Muş'un Korkut ilçesi Alazlı köyünde yaşayan Cihan O, geçen yıl Mutki'nin Kavakbaşı beldesine bağlı Arpalıseki Mahallesi'nde yaşayan Ayşe İ'yi (27) kaçırdı.
Baba Musa İ'nin şikayeti üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Ayşe İ'yi bulunduğu yerden alarak ailesine teslim etti.
Bunun üzerine iki aile arasında başlayan husumet nedeniyle Arpalıseki'ye gelen Cihan O, gece 03.30 sıralarında ailenin yaşadığı evi bastı.
Çıkan tartışma üzerine zanlının silahla ateş açması sonucu baba Musa İ. (61), oğlu Neytullah İ. (35) ve kızı Ayşe İ. hayatını kaybetti, anne Nermin İ. (54) yaralandı.
Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan annenin tedavisi sürüyor.
Jandarma ekiplerince kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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