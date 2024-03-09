Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te geçen ay 197 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'te jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 197 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te geçen ay 197 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 197 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ​İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 1-29 Şubat tarihlerinde Bitlis merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, Afganistan, Suriye, Bangladeş ve İran uyruklu 197 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Hizan'da "Kadınlar Günü" programı düzenlendi
        Hizan'da "Kadınlar Günü" programı düzenlendi
        Güroymak Belediye Başkan adayı Mutlu, projelerini anlattı
        Güroymak Belediye Başkan adayı Mutlu, projelerini anlattı
        Tatvan'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği
        Tatvan'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
        Bitlis Belediyesi kadınlar için program düzenledi
        Bitlis Belediyesi kadınlar için program düzenledi
        Güroymak'ta "Girişimcilik Haftası" etkinliği düzenlendi
        Güroymak'ta "Girişimcilik Haftası" etkinliği düzenlendi