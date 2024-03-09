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        Bitlis'te kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolda kalan 20 araçtaki yaklaşık 30 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 23:45 Güncelleme: 09.03.2024 - 23:45
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        Bitlis'te kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolda kalan 20 araçtaki yaklaşık 30 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        İlçede akşam saatlerinde etkili olan kar, Tatvan-Hizan kara yolunda ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Kar ve tipiden dolayı Panor Dağı bölgesinde ilerleyemeyen 20 araçtaki yaklaşık 30 kişi, ekiplerden yardım istedi.

        Bu sırada vatandaşlar da kara saplanan bazı araçları el birliğiyle çıkarmaya çalıştı.

        Bölgeye giden karla mücadele ekipleri, yolu temizleyerek vatandaşların araçlarıyla ilerlemelerini sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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