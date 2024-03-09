Bitlis'te kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

Bu sırada vatandaşlar da kara saplanan bazı araçları el birliğiyle çıkarmaya çalıştı.

Kar ve tipiden dolayı Panor Dağı bölgesinde ilerleyemeyen 20 araçtaki yaklaşık 30 kişi, ekiplerden yardım istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.