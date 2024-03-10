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        Bitlis'te gönüllülere karla kaplı arazide çığ eğitimi veriliyor

        ŞENER TOKTAŞ - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesince gönüllülerden oluşturulan arama kurtarma ekibi, olası çığ felaketlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek için zorlu eğitimden geçiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:29
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        Bitlis'te gönüllülere karla kaplı arazide çığ eğitimi veriliyor
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        ŞENER TOKTAŞ - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesince gönüllülerden oluşturulan arama kurtarma ekibi, olası çığ felaketlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek için zorlu eğitimden geçiriliyor.

        Havanın ısınmasıyla dağlık alanlarda çığ tehlikesinin arttığı Bitlis'te, yaşanabilecek olaylara daha profesyonel şekilde müdahale edilmesi ve kar altında kalanlara kısa sürede ulaşılması için çalışma yürütülüyor.

        Bu amaçla İHH Bitlis Şubesince farklı mesleklere mensup gönüllülerden oluşturulan ekibe, çığda arama kurtarma eğitimi veriliyor.

        İHH arama kurtarma eğitmeni Abidin Araboğa'nın verdiği eğitime katılan gönüllüler, karla kaplı arazide çığ afetlerine hazır olmak için çaba gösteriyor.

        Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu El-Aman Hanı mevkisinde düzenlenen eğitimde gönüllüler, çığ bölgesine ulaşım, güvenli yaklaşım, kaba arama, gözle arama, ince arama, kazı, ikinci kez çığ düşmesi, gözetleme, kar altında kalanlara kısa sürede ulaşma ve malzemeler hakkında bilgilendirildi.

        Gönüllüler, soğuk havada yaptıkları tatbikatla eğitimler sırasında öğrendiklerini uygulama imkanı buldu.

        - "Ekip gönüllü öğrenci, öğretmen, polis, esnaftan oluşuyor"

        Araboğa, AA muhabirine, arama kurtarma denilince akla sadece deprem ve bina yıkımının geldiğini fakat çok fazla kar yağdığı için Bitlis'te çığ riskinin de olduğunu söyledi.

        Bu nedenle çığda arama kurtarmanın nasıl yapılacağına yönelik eğitimler düzenlediklerini anlatan Araboğa, şöyle konuştu:

        "Sadece çığ değil, yangın, sel, deprem, suda kaybolma konusunda sık sık eğitimlerimizi yapıyoruz. Bugün eğitime yaklaşık 20 gönüllümüz katıldı. Ekibimiz gönüllü öğrenci, öğretmen, polis ve esnaftan oluşuyor. Birçok konuda gönüllülerimize eğitim verdik. Arama kurtarmanın bütün dallarında sık sık eğitim vererek bilgilerimizi yeniliyoruz. Olası büyük afetlerde devletimizin ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda, devletimize, memleketimize ve milletimize faydalı olmak için gönüllülerimizle eğitimlerimizi yapıyoruz. Eğitimlerimiz ve gönüllümüz gittikçe artıyor."

        Öğretmen Cihat Aytaş, İHH Arama Kurtarma Birimince düzenlenen çığ tatbikatına katıldığını belirterek, "Bu tür faaliyetlerle farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Çünkü ilimiz karın en fazla yağdığı bölgelerden biri. Bu nedenle her an her vatandaşımız çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu tehlikenin farkındayız. İHH da düzenli olarak yaptığı bu tatbikatlarla bizi her türlü doğal afete hazırlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisi Mert Can Ölekli de İHH arama kurtarma ekibiyle çığ tatbikatına katıldığını, bu sayede çığ esnasında neler yapılması gerektiğini öğrendiğini aktardı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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