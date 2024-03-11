Hizan'da düzenlenen "Futsal Turnuvası" sona erdi

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Futsal Turnuvası" tamamlandı.

İlçede salon sporlarının geliştirilmesi ve vatandaşların spora yönlendirilmesi için 20 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvanın final müsabakasında Kültür Kırtasiye ve Gol Playstation takımları karşılaştı.

Maçı kazanarak şampiyon olan Kültür Kırtasiye takımına kupasını, Kaymakamı Nurhalil Özçelik verdi.

Oyuncuları tebrik eden Özçelik, Kaymakamlık olarak ilçedeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere her zaman destek sunduklarını söyledi.

Özçelik, "Düzenlediğimiz Futsal Turnuvası'nın kaybedeni yok. Sporcularımız arasında dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik çerçevesinde oynanan müsabakalarda kazanan tüm sporcularımız olmuştur. Turnuvaya katılım sağlayan tüm takımları ve sporcuları gönülden tebrik ediyorum." dedi.