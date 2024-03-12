Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, Vakıfbank İlkokulu ile Ertuğrul Gazi Ortaokulu tarafından düzenlene program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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