Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.
Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, Vakıfbank İlkokulu ile Ertuğrul Gazi Ortaokulu tarafından düzenlene program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi izlendi.
Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin sahnelendiği program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.
Programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkan Vekili Behzat Gülsar, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
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