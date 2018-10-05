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Bizim Hikaye 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşanalar

Bizim Hikaye 42. bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Filiz ve Barış'ın yeniden karşılaşması sonrası içine girdikleri karmaşık durumun ardından gözler Bizim Hikaye 42. bölüme çevrildi. Peki; Bizim Hikaye 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

05.10.2018 - 01:46 | Güncelleme:

Bizim Hikaye 41. bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Kardeşler cephesinin kızıştığı Filiz ve Barış'ın hayatlarında karmaşık bir döneme girdikleri 41. bölümün ardından gözler Bizim Hikaye 42. bölüme çevrildi. Peki; Bizim Hikaye 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

BİZİM HİKAYE 41. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayatları bir kez daha aynı yerde kesişen Filiz’le Barış’ın dengeleri yerinden oynamaya başlar. Barış, Filiz'den biran önce uzaklaşması gerektiğinin farkındadır ama onu gördükçe verdiği kararı uygulamakta zorlanır. Onun kendine hakim olamaması, Filiz’in de kafasını karıştırmaya başlar. Filiz bir yandan kardeşleri için çabalarken, bir yandan da Barış’ın değişen hareketlerine anlam vermeye çalışır. Arkadaşlarının iyiliğini düşünen Tülay’la Çiçek de, Barış’ı oradan göndermenin fırsatını kollamaya başlar. Kardeşler cephesinde de işler kızışmaktadır. Filiz, Kiraz’la uğraşırken, Rahmet de Deniz’in tuzakları arasından sıyrılmaya çalışmaktadır. Ancak olay hiç beklemedikleri bir yerden patlar. Hiç kimse hayatlarının ortasına düşecek bombaya hazırlıklı değildir.

BİZİM HİKAYE 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye 42. bölüm fragmanı, hüzün ve heyecanın eksik olmadığı 41. bölümün ardından en çok araştırılanlar arasına girdi. Ancak hemen belirtelim ki Bizim Hikaye 42. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİZİM HİKAYE KONUSU

5 kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan Filiz, güne ödenmemiş fatura sürpriziyle başlar. Evin geçimi, faturalar derken işten işe koşturan Filiz'in en yakın arkadaşı Tülay'ın ısrarıyla komşularının kınasına gitmesi hayatında yeni bir sayfa açacaktır. O gece Filiz'in başına gelen kötü bir olay hayatına Barış'ın girmesine sebep olur. Bu olay sayesinde Barış ise bir süredir tekrar karşılaşmayı istediği kızın Filiz olduğunu öğrenir ve bu defa kızın hayatından geçip gitmesine izin vermez. Filiz'in hayatına dokunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, Filiz'in kolay kolay buna izin vermeyeceği açıktır.

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