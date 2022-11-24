BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday ve takip eden günlerde ünlü markaların etiket fiyatlarında yarıya kadar düşüş yaşanan bu özel ayda, kozmetik, elektronik, mutfak araç gereçleri, kıyafet ve pek çok ürün e-ticaret siteleriyle beraber mağazalarda indirime girecek.