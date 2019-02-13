Resmi açıklama 19 Şubat'ta...

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CHP’li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın partisinden istifasının ardından şimdi de Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un istifa etti.
CHP’den önce büyükşehir daha sonra Bodrum için aday gösterilemeyen Kocadon’un DP’den büyükşehir belediye başkan adayı olacağı resmi açıklamanın ise 19 Şubat günü yapılacağı öğrenildi.
KOCADON: BEKLEMESİNİ BİLİRİZ
Belediye Başkanı Kocadon’un Noter aracılığı ile CHP’den istifa ettiği öğrenildi. Habertürk'e konuşan Mehmet Kocadon şu ifadeleri kullandı: İstifa ettiğim doğrudur. Ayın 18'inde ve 19'unda kapsamlı bir açıklama yapacağım. Yaşanan süreç önemli bir süreç. Biz siyasi terbiyemizi rahmetli Cumhurbaşkanımızı Süleyman Demirel'den aldık, beklemesini biliriz.
CHP'NİN BODRUM ADAYI SARUHAN
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mehmet Kocadon’u Belediye Başkan adayı göstereceği öne sürülmüştü. Ancak seçimlere 52 gün kala CHP genel merkezinden yapılan açıklama ile Mustafa Saruhan Bodrum Belediye Başkan adayı gösterildi.
Kocadon'un istifası CHP'de ilk değil. Aday belirleme sürecinde Şişli için beklediği teklifi alamayan Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa edip DSP'ye katılmıştı. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, adaylık başvurusu yapan ancak kabul görmeyen eski Göynük Belediye Başkanı Necati Topaloğlu DSP’ye giden diğer isimler oldu. Millet İttifakı kapsamında İYİ Partili aday çıkartılacağı için listede yer bulamayan İzmir’in Kiraz ilçesi adayı Salim Özkarakaş ile Mihalıççık Belediye Başkanı olarak adı açıklanan ancak ittifak nedeniyle geri çekilen Haydar Çorum da DSP’ye katıldı. Bugün de Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimler için yeniden aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.
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