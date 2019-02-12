Mehmet Kocadon bugün partisi CHP'den istifa ettiği haberiyle gündeme geldi. CHP'nin Mehmet Kocadon'u 31 Mart 2019 seçimlerinde aday göstermemesi üzerine partisinden istifa etti. Kocadon DP'den büyükşehir belediye başkan aday olacağına dair iddialara ise 19 Şubat'ta yanıt verecek. İşte Mehmet Kocadon cephesinde yaşanan son gelişmeler

MEHMET KOCADON KİMDİR?

Mehmet Kocadon, 1963 yılında Bodrum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bodrum’da tamamladı. 1992-1999 yılları arasında Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 1993-1999 yılları arasında Demokrat Parti’de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1999 yılı yerel seçimlerinde, yeni kurulan Ortakent-Yahşi Belediyesi’ne başkan adayı oldu. Aldığı % 57oranındaki oyla kazandığı Ortakent-Yahşi Belediye Başkanlığı görevine başladı. Hızlı ve doğru kararlarla Ortakent-Yahşi Beldesi’nin çehresini değiştirirken doğasını da koruyan Mehmet Kocadon yapılaşmanın önünü keserek, bugün bile Bodrum Yarımadası’nın parmakla gösterilen beldesini yarattı.

2004 yerel seçimlerinde yeniden Ortakent-Yahşi Belediyesi’nde başkanlık görevine aday oldu ve % 75 oy alarak 2. kez başkanlık görevini üstlendi. Toplamda 10 yıl olmak üzere 2 dönem üst üste, Ortakent-Yahşi halkının tam desteği ile beldede Başkanlık görevini başarıyla sürdüren Mehmet Kocadon, 2009 yılı yerel seçimlerinde Demokrat Parti’den Bodrum Belediye Başkanlığı’na adaylığını koydu.

Bodrum halkının onayıyla Bodrum Belediye Başkanlığı görevine gelen Mehmet Kocadon, 6 Nisan 2009 tarihinde görevi resmen teslim aldı ve bu tarihten itibaren Bodrum’un giderek kaybolmaya yüz tutan değerlerini korumaya ağırlık veren çalışmalar gerçekleştirdi.

Kocadon, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde % 50.8 oy alarak büyükşehir yasası kapsamında Bodrum Yarımadasındaki tüm belde belediyelerinin kapanmasının ardından, Bodrum Yarımadasının Belediye Başkanı seçildi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bugüne kadar Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Bodrum Devlet Hastanesi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Bodrum Spor Yönetim Kurulu Üyeliği, Ortakent-Yahşi Spor Derneği Kurucu Üyeliği, Bodrum Vergi Dairesi Yeminli Takdir Komisyon Üyeliği, Bodrum İlçesi Demokrat Parti Yönetim Kurulu Üyeliği, Bodrum Adliyesi Bilirkişi Üyeliği, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı ve Bodrum Devlet Hastanesi Derneği Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerini başarıyla yerine getirmiş deneyimli bir yönetici ve iş adamıdır. Mehmet Kocadon, halen sürdürdüğü Bodrum Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra, Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Başkanlığı görevine de devam etmektedir.

Dört dönem sürdürdüğü Belediye Başkanlığı görevine, 30 Ağustos 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçti. Kocadon, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinden aday gösterilmemesi üzerine 12 Şubat 2019'da CHP'den istifa etti.