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        Haberler Gündem Bodrum'da içme suyu hattında patlama oldu, kara yolu trafiğe kapatıldı - Güncel haberler

        Bodrum'da içme suyu hattında patlama oldu, kara yolu trafiğe kapatıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 00:32 Güncelleme: 04.05.2024 - 00:32
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        İçme suyu hattında patlama! Yollar su altında
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        Torba-Gündoğan kara yolu Torba Kavşağı istikametinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından yolda çökme oldu, tonlarca su çevreye aktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı, yolu kontrollü olarak trafiğe kapattı.

        Hatta belediye ekiplerince onarım çalışması yapılacak.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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