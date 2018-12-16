Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya merkez ve batı ilçeleri için daha önce kuvvetli yağış uyarısında bulunduklarını anımsattı.

Yağışların son 18 saatte etkili olduğunu belirten Öztürk, "Antalya'nın Kemer Ovacık Mevkisi'ne metrekareye 450, Döşemealtı ilçesine 128, Antalya merkeze 69 kilogram yağış düştü." dedi.

Antalya'nın batı ilçelerindeki yağışın gece yarısından itibaren etkisini azaltacağını dile getiren Öztürk, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar ise Antalya merkez ve Aksu, Serik, Manavgat gibi doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MUĞLA'DA EN FAZLA YAĞIŞ ULA'YA DÜŞTÜ

Öztürk, Muğla'da da etkili yağışın devam ettiğini bildirdi. Son 18 saatte Ula ilçesinde metrekareye 138, Marmaris ilçesinde 105, Muğla merkezde 58 ve Yatağan'da 52 kilogram yağış düştüğünü aktaran Öztürk, Muğla'da da yağışların gece yarısına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.

BODRUM'DA SAĞANAK YAĞIŞ

İlçede yaklaşık bir saattir etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Bodrum-Turgutreis karayolu ile Bitez, Ortakent, Yahşi mahallelerinde yollar sular altında kaldı.

Su birikintileri nedeniyle yollarda mahsur kalan araçlar, polis, zabıta ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmaya çalışılıyor.

Bazı esnafın kaldırımdaki malzemeleri ve tabelaları da sele kapılarak sürüklendi.

İlçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, adeta dereye dönüşen yolları trafiğe kapattı.

İlçede yağış devam ediyor.

ANTALYA'DA SAĞANAK YAĞIŞTAN 2 DOKTOR DAĞDA MAHSUR KALDI

İHA'nın haberine göre, Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alana yürüyüşe çıkan 2 doktor şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, 2 uzman doktorun, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, “Bölgeye AFAD ve UMKE görevlileri sevk edildi. Konumlarını biliyoruz. Jandarma ve bizim ekiplerimiz kendilerine ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimiz kendileriyle irtibat halinde. Doktorların sağlık durumlarının iyi olduğunu beliyoruz” dedi.

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