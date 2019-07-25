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Boeing 737 Max üretimini durdurabileceği uyarısında bulundu

İHA

Boeing, uçuşlarının askıya alınmasının daha fazla devam etmesi halinde 737 Max’ın üretimini imalatını durdurabileceği uyarısında bulundu

Boeing 737 Max üretimi

Boing firması dün yaptığı açıklamada firmanın problemli 737 Max sebebiyle bu zamanki çeyrek yıllık dönemlerde görülmemiş bir şekilde 3 milyar 4 yüz milyon zarar ettiğini açıkladı. Dünya genelinde kural düzenleyicilerin uçuş engeli koymaya devam etmeleri halinde 737 Max’nin üretimi azaltmayı ya da üretimi tamamen durdurmayı düşünebileceklerini söyledi.

Bununla birlikte Boeing’in patronu Dennis Muilenburg’in gelecek ekim ayında 737 Max’ın yeniden havalanacağına inandığı kaydedildi.

Mart ayında, Etiyopya Hava Yollarına ait Boing 737 Max’ın düşerek 157 kişinin ölmesi üzerine bu modelin uçuşları durulmuştu. Etiyopya uçağının düşmesinden 5 ay önce de Lion Hava yollarının Boeing 737 Max uçağı düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya genelinde 150 ülkede müşterisi bulunan halen uçuş güvenlik kuruluşlarının onayını bekliyor.

Boing’un patronu Muilenberg, uçak yapımcısının operatörlerle haftalık görüşme yaptıklarını bu arada 737 Max’ın modifiye edilen uçak uçuş kontrol programının 225 uçuş simülatör oturumunda test edildiğini söyledi.

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