Reuters

Boeing dün yaptığı açıklamada en çok satan ticari jet uçağı modeli olan 737 MAX'lerin üretimini ocaktan itibaren askıya alacağını açıkladı. Yaşanan iki ölümlü kazanın ardından bu model uçaklar hangara çekilmişti. Bu karar şirketin yirmi yıldan uzun süredir yaptığı en büyük üretim duraklatması oldu.

Boeing'ten yapılan açıklamada üretimin duraklatılması kararının küresel satışlar ve ABD ekonomisinde yaratabileceği etkilere rağmen, şirketin Seattle'ın güneyindeki üretim tesisinde çalışan yaklaşık 12.000 kişinin işten çıkarılmayacağını söyledi. Bu karar ABD Federal Havacılık Kurulu'nun (FAA) uçakların 2020 yılından önce uçuşlara başlamasına onay vermemesinin ardından alındı.

9 MİLYAR DOLARA MALOLDU

Uçaklar Endonezya ve Etiyopya'da gerçekleşen ve beş ay içerisinde 346 kişinin ölmesine neden olan iki kazanın ardından Mart ayında hangara çekilirken, bu karar şirkete şu ana kadar 9 milyar dolara maloldu. Boeing kanadından üretimin ne zaman yeniden başlayacağı ile ilgili bir bilgi verilmezken, bunun FAA'nın onayına bağlı olduğu ifade edildi.

'ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK'

FAA'dan yapılan açıklamada Boeing'in üretimi askıya alma kararına yönelik yorum yapılmayacağı ancak kurumun 737 MAX'ta önerilen değişiklikler ile ilgili küresel düzenleyicilerle temas halinde olduğu belirtildi. FAA "Bizim önceliğimiz güvenlik bu yüzden de sürecin ne zaman tamamlanacağını bilemiyoruz" dedi.